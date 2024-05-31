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Ислам Махачев: Садулаев с Перейрой за минуту сделает 10:0

Ислам Махачев: Садулаев с Перейрой за минуту сделает 10:0
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев ответил Даниэлю Кормье, который заявил, что Алекс Перейра способен стать олимпийским чемпионом по борьбе.

«Если Алекс Перейра будет целенаправленно два года тренировать борьбу, только её и ничего больше, то может стать олимпийским чемпионом», − сказал Кормье в беседе с Махачевым на своём YouTube-канале.

«В весе, в котором борются [Абдулрашид] Садулаев и [Ахмед] Тажудинов? Ты сам-то в это веришь? Зачем так обесценивать борьбу?

Как ударник может прийти в борьбу и за два года стать олимпийским чемпионом? Садулаев сделает с ним 10:0 за одну минуту», − ответил ему Ислам.

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье.

В активе Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. Порье за время профессиональной карьеры добыл 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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Трансляции UFC доступны в Okko.

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