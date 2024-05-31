ACA 176: Абдулхаликов победил Рамоса, результаты других боёв

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Сегодня, 31 мая, в Уфе состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 176. В главном событии спортивного мероприятия встретились россиянин Али Абдулхаликов и представитель Бразилии Дави Рамос.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами спортивного шоу.

Основной кард:

Али Абдулхаликов (15-2) победил Дави Рамоса (12-6) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46, 49-46, 49-46).

Аурел Пиртеа (27-15-1) победил Венера Галиева (36-16) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Алексей Махно (26-10) победил Кристиана Бинзана (9-9) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Жозиэл Силва (20-7) победил Ахмеда Мусакаева (12-3) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 29-28).

Жакшылык Мирзабеков (12-2) победил Николая Алексахина (25-8-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28).

Прелимы:

Гога Шаматава (21-11–0) победил Алимардана Абдыкаарова (20-8-1) раздельным решением судей.

Арен Акопян (16-3–1) победил Алана Гомеса (15-5–1) единогласным решением судей.

Артур Астахов (21-10–0) победил Арби Агуева (36-12–0) единогласным решением судей.

Шамиль Ямилов (5-0–0) победил Андерсона Гонсалвеса (13-5–0) единогласным решением судей.

Эльмар Гасанов (8-1–0) победил Хорхе Гонсалеса (17-4–0) нокаутом в первом раунде.

Али Сулейманов (10-1–0) победил Низамуддина Рамазанова (8-7–0) сабмишен в третьем раунде.

Махди Орзузода (3-3–0) победил Вагиза Исмагилова (4-2–0) нокаутом в третьем раунде.

Рамзан Сулейманов (7-0–0) победил Руана Микейаса (8-3–0) единогласным решением судей.

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