Тедди Атлас высказался о бое Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

Знаменитый тренер и эксперт Тедди Атлас высказал мнение о предстоящем бое в супертяжёлом весе, который состоится в эту субботу, 1 июня, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в котором сойдутся китаец Чжан Чжилэй (26-2-1, 21 нокаутом) и Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 нокаутом).

«Способность Уайлдера доносить удары в бою с Паркером вызывает вопросы. Он так и не смог донести свою бомбу до цели.

Он наносил один или два неточных удара, затем клинчевал и наваливался. Одним из его козырей является его рост и большой размах рук. Ему нужно боксировать на дистанции, чтобы ловить там соперника. А он заряжен на один удар, который может решить судьбу боя.

Ни один из них не новичок. Возраст сказывается на них обоих, это видно и по выносливости, и по действиям в атаке. Когда Чжан бился с Паркером, он был уставшим на протяжении всей дистанции. Из-за возраста он не может поддерживать нужный ему темп боя.

Для обоих парней это решающий бой, на кону у обоих карьера», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

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