Стали известны результаты взвешивания Бивола и Зинада

Завтра, 1 июня, состоится бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом. Прошло взвешивание бойцов, которое показало следующие результаты: Бивол — 79,37 кг, а Зинад — 79,01 кг.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?