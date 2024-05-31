Шон Стрикленд объяснил, почему не захотел драться с Хамзатом Чимаевым в Саудовской Аравии

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд объяснил, почему он не захотел драться с Хамзатом Чимаевым в Саудовской Аравии.
«Бой с Чимаевым? Нет, я бы не поехал в Саудовскую Аравию. Не хочу тусоваться с людьми в парандже.
Эти наряды, запрет на бикини и прочее − это не моё», − сказал Стрикленд в выпуске на YouTube-канале SHAK MMA.
Напомним, Стрикленд проведёт бой с представителем Бразилии Пауло Костой на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США).
Хамзат Чимаев в настоящий момент готовится к поединку с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Робертом Уиттакером, представляющим Австралию. Их бой пройдёт 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.