Источник: Сантьяго Понциниббио может стать следующим соперником Муслима Салихова

Аргентинский боец Сантьяго Понциниббио может стать соперником россиянина Муслима Салихова, сообщает журналист Марсель Дорф в социальной сети X (ранее Twitter). Потенциальный поединок может пройти 13 июля на турнире UFC в Денвере (США).

Напомним, 4 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Муслим Салихов техническим нокаутом в первом раунде уступил Рэнди Брауну. Таким образом, россиянин проиграл три из четырёх своих последних боёв в UFC.

Сантьяго имеет схожую статистику с Салиховым. Аргентинец проиграл три из своих четырёх последних боёв в UFC. Последний раз боец выступал на UFC 287 и был нокаутирован американцем Кевином Холландом.