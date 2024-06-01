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Источник: Сантьяго Понциниббио может стать следующим соперником Муслима Салихова

Источник: Сантьяго Понциниббио может стать следующим соперником Муслима Салихова
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Аргентинский боец Сантьяго Понциниббио может стать соперником россиянина Муслима Салихова, сообщает журналист Марсель Дорф в социальной сети X (ранее Twitter). Потенциальный поединок может пройти 13 июля на турнире UFC в Денвере (США).

Напомним, 4 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Муслим Салихов техническим нокаутом в первом раунде уступил Рэнди Брауну. Таким образом, россиянин проиграл три из четырёх своих последних боёв в UFC.

Сантьяго имеет схожую статистику с Салиховым. Аргентинец проиграл три из своих четырёх последних боёв в UFC. Последний раз боец выступал на UFC 287 и был нокаутирован американцем Кевином Холландом.

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