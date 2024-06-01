Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Игра на публику». Тактаров высказался о спорах про звание первого чемпиона UFC из России

«Игра на публику». Тактаров высказался о спорах про звание первого чемпиона UFC из России
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о спорах про звание первого чемпиона UFC из России.

«Это была игра на публику. Прошло уже почти 30 лет. Сколько людей уже забыты, а я на слуху. Моих коллег забывали быстро. А я в России лет 18 был на слуху. С Фёдором была борьба. Ну, не реальная, а выдуманная в интернете. Начали всю эту историю, а потом подхватили. Даже не дагестанцы, а аварцы поддерживали эту историю. Хотели поддержать своего, постоянно заводили моих фанатов. А я никого не трогал, но моя подпитка постоянно шла. Это было хорошо. Конечно, я доволен.

Если я не чемпион, а у меня есть видео, есть все доказательства… А самое главное – живые очевидцы», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Олег Тактаров высказался о поединке с Джеффом Монсоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android