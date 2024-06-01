Махачев и Порье провели финальную дуэль взглядов перед боем на UFC

В ночь с 1 на 2 июня мск в городе Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого сразятся чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев, представляющий Российскую Федерацию, и боец из США Дастин Порье, занимающий четвёртое место в рейтинге легковесов. Бойцы провели финальную дуэль взглядов.

Фото: Кадр из трансляции

«Я покажу вам, ребята, что значит первый номер pound-for-pound. Увидимся завтра», — заявил Махачев на мероприятии.

Турнир начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, а Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск.

Напомним, в последнем поединке Махачев победил нокаутом представителя Австралии Александра Волкановски. Порье в последнем бою был сильнее француза Бенуа Сен-Дени, одолев его нокаутом во втором раунде.

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