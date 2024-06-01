Олег Тактаров поделился мнением о том, кто станет следующим чемпионом UFC из России

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров проанализировал шансы разных российских бойцов на выигрыш титула в UFC.

«Анкалаеву просто не дадут титульник. Его там не очень любят. Волков, пожалуй, ближе из всех остальных. Но ему нужно почаще выступать. У него пошла форма, но опять застой. Павлович может долго и упорно оставаться в топ-5, но чтобы стать чемпионом, нужен партер высокого уровня. Сомневаюсь, что он сделает то же самое, что делает Волков последние года три. У Александра больше шансов стать чемпионом. Борьба у Волкова есть, у Павловича – нет. Умная ударка у Саши есть, у Сергея – нет.

Я ни на кого не ставлю. Главное, чтобы оба остались живы-целы. Если Волков выиграет, ему нужно будет пройти Аспиналла. Это будет очень тяжело. Борьба Тома намного лучше, чем у Саши. Аспиналл и в стойке не мальчик. Но, мне кажется, Волков может переиграть британца в стойке. И там будет 50 на 50 с натяжкой, только из-за моей любви к Саше. Остальных Волков может пройти. Я не уверен, что Джонс вернётся, Миочича можно разобрать из-за возраста», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.