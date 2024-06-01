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Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесён

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесён
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Поединок видеоблогера Джейка Пола против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона перенесён и не состоится 20 июля из-за недавнего медицинского инцидента с Тайсоном, сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон в социальной сети X (ранее Twitter). По данным источника, новая дата боя будет подтверждена на следующей неделе.

27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь. Позднее представители команды Тайсона заявили, что он чувствует себя хорошо, сам спортсмен также подтвердил в социальных сетях эту информацию.

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