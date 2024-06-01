«Джейк Пол, это дало тебе немного времени». 57-летний Тайсон объяснил причины переноса боя

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о причинах переноса своего боя с видеоблогером Джейком Полом. Ранее появилась информация, что назначенный на 20 июля поединок будет перенесён на более позднюю дату.

«К сожалению, из-за обострения моей язвы мой врач посоветовал мне сократить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. В целом моё тело в лучшей форме, чем было с 1990-х годов, и я скоро вернусь к своему полному графику тренировок. Джейк Пол, возможно, это дало тебе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и навсегда уйдешь из бокса. Я ценю терпение каждого и не могу дождаться незабываемого выступления позже в этом году», — приводит слова Тайсона журналист Майкл Бенсон в социальной сети X.

27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь. Позднее представители команды Тайсона заявили, что он чувствует себя хорошо, сам спортсмен также подтвердил в социальных сетях эту информацию.