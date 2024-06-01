Джейк Пол: поддерживаю перенос, чтобы у Майка Тайсона не было оправданий в ночь боя

Видеоблогер Джейк Пол прокомментировал перенос своего предстоящего боя с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. Поединок, который был изначально запланирован на 20 июля, будет перенесён на более позднюю дату в связи с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона.

«Я полностью поддерживаю перенос мероприятия, чтобы у Майка Тайсона не было оправданий в ночь боя. Мои фанаты знают, что я не хочу встречаться с Железным Майком не в его лучшей форме, но пусть не будет ошибки — когда он выйдет со мной на ринг, я буду готов заявить о своей победе сенсационным финишем», — приводит слова Пола журналист Майкл Бенсон в социальной сети X.

27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь. Позднее представители команды Тайсона заявили, что он чувствует себя хорошо, сам спортсмен также подтвердил в социальных сетях эту информацию.