Махачев отреагировал на то, что Хабиб пропустит финал Лиги чемпионов из-за его боя

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о том, что непобеждённый экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов пропустит финал Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Дортмунд из-за его боя с Дастином Порье. Напомним, Хабиб является большим поклонником футбола, в частности «Реала».

— За несколько часов до вашего боя начнётся финал Лиги чемпионов. Вы будете его смотреть?

— Ну, может быть, посмотрю, потому что все пацаны здесь любят футбол, точно будут смотреть. Да и я тоже люблю футбол, особенно вот такие большие матчи. Хабиб как‑то сказал на сборах: «Из‑за твоего боя я на Лигу чемпионов не попадаю». Он планировал туда поехать, на финал. И я ему сказал: «Лига чемпионов каждый год бывает, а бой Махачев — Порье — один раз в жизни».

— А у кого больше шансов выиграть в своём противостоянии: у Порье в бою с вами или у «Боруссии» в матче с «Реалом»?

— А что, «Боруссии» вообще шансов не дают? Думаю, что у них 50 на 50 там шансы, — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, бой Махачев — Порье состоится в ночь на 2 июня мск. Это будет третья защита титула для Ислама.

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