Хабиб рассказал о причинах нахождения в лагере Махачева и возвращении в его угол

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о возвращении к тренировочному лагерю своего друга, чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Исторические бои впереди. И эти полтора месяца лучше буду рядом, чем потом буду жалеть, что вот если бы я был бы рядом, то было бы по-другому.

По мере возможностей я стараюсь быть рядом и помогать. Я всегда или созваниваюсь, или рядом, или прихожу сам борюсь. Чувствую, что у меня есть много чего, чем я могу с ними поделиться.

У меня тоже есть свои дела, своя жизнь, проекты, которые готовлю. Но больше всего мне приносит позитивную энергию то, чем я занимался всю свою жизнь, — когда я в зале, когда борюсь и делюсь своим опытом. Практически 90% ребят, которые здесь, они были рядом со мной, когда я был действующим спортсменом. И мне также хочется отдавать им обратно, делиться опытом. Потому что я знаю, что когда я в зале и когда меня нет, то это две разные тренировки», — сказал Хабиб в эфире своего YouTube-канала.

Бой Махачева и Порье состоится в ночь на 2 июня. Ориентировочное начало поединка — 7:00 мск.

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