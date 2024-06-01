Махачев опубликовал религиозный пост в преддверии боя с Порье

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал религиозный пост в преддверии боя с Дастином Порье.

«ИншаАллах только победа», — написал Махачев на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск в городе Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого сразятся чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев, представляющий Российскую Федерацию, и боец из США Дастин Порье, занимающий четвёртое место в рейтинге легковесов.

В последнем поединке Махачев победил нокаутом представителя Австралии Александра Волкановски. Порье в последнем бою был сильнее француза Бенуа Сен-Дени, одолев его нокаутом во втором раунде.

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