Диетолог Девина Хейни подозревает, что тесты добавок Гарсии могли быть подделаны

Спортивный диетолог Виктор Конте, который работает с Девином Хейни, подозревает, что отправленные командой Райана Гарсии на тестирование добавки могли быть подделаны, потому что они были в незапечатанных контейнерах.

«Две добавки, перечисленные в протоколе допинг-контроля, были исследованы и действительно показали наличие остарина. Это NutraBio SuperCarb со вкусом малины и лимонада и аминокислотная смесь BodyHealth со вкусом клубники.

Однако Виктор Конте утверждает, что, поскольку контейнеры с добавками не были запечатаны, то, по его мнению, возможна фальсификация тестов и их результаты нельзя считать достоверными», — написал журналист ESPN Майк Коппингер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Команда юристов звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии рассказала о причинах наличия запрещённых веществ в организме боксёра, отметив, что остарин попал в его организм вместе с пищевыми добавками.