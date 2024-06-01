Профессиональный бокс, Бивол — Зинад: когда и во сколько бой, время начала, 1 июня 2024

Сегодня, вечером 1 июня мск, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится турнир по боксу, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом (22-0) и ливийцем Маликом Зинадом (22-0).

Турнир начнётся примерно в 19:45 по московскому времени. Дмитрий Бивол и Малик Зинад выйдут в ринг не ранее 23:00 мск.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.

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