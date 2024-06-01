«Это будет совсем другой бой». Паркер хочет реванш с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 нокаутом) хочет провести реванш с бывшим чемпионом Энтони Джошуа (28-3, 25 нокаутом), обещая, что это будет совсем другой бой, нежели тот, в котором он потерпел поражение.

Паркер и Джошуа бились в 2018 году, и тогда Энтони выиграл титул WBO в супертяжёлом весе единогласным решением судей. И хотя Паркер и потерпел поражение от на тот момент непобедимого Джошуа, но стал первым, кто продержался против него всю дистанцию.

Затем Паркер проиграл Диллиану Уайту, заставив многих поставить на нём крест. Однако Джозеф победил Деонтея Уайлдера, Чжан Чжилэя и вернулся в число претендентов на титул.

Пока Александр Усик нацелен на реванш с Тайсоном Фьюри, Паркер сосредоточен на том, чтобы вновь встретиться с Джошуа.

«Было бы здорово провести матч-реванш с Джошуа. Я хочу самых больших боёв. Джошуа – громкое имя, и он очень хорошо выглядел в боях в Саудовской Аравии. Будет здорово сразиться ещё раз.

Мы оба стали лучше. Я чувствую, что это будет совсем другой бой, чем в 2018 году. Я бы хотел сразиться с Усиком, но он занят с Тайсоном. Эй Джей, я хочу отомстить за поражение», — приводит слова Паркера издание Boxingnews.

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