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Профессиональный бокс, Уайлдер — Чжилэй: когда и во сколько бой, время начала, 2 июня 2024

Профессиональный бокс, Уайлдер — Чжилэй: когда и во сколько бой, время начала, 2 июня 2024
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В ночь с 1 на 2 июня, состоится бой между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 нокаутом) и китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 нокаутом).

Турнир начнётся примерно в 19:45 по московскому времени. Уайлдер и Чжилэй выйдут на ринг не ранее 1:00 мск.

Деонтею Уайлдеру 38 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Он был чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе с 2015 по 2020 год.

Чжан Чжилэй (41 год) дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Был временным чемпионом мира по версии WBO (2023—2024).

Поединок Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках этого вечера состоится бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом.

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