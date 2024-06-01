«Он извинился, но я всё равно финиширую его». Махачев — о конфликте с Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев прокомментировал перепалку с четвёртым номером рейтинга в лёгкой весовой категории Дастином Порье из США.

Во время битвы взглядов Порье сказал: «Я усыплю тебя, ты будешь нырять к моим ногам и молиться. Иди спать, ублюдок». После этого Махачев замахнулся на американца, конфликт едва не перерос в драку.

«Дастин сказал несколько плохих слов на пресс-конференции. Но на церемонии взвешивания мы всё уладили. Он извинился и сказал, что я не так его понял. Я уважаю Порье. Это легенда нашего спорта. Но я всё равно финиширую его», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.

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