Статистика Ислама Махачева и Дастина Порье перед боем на UFC 302

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе в главном поединке вечера с Дастином Порье. Начало – не ранее 7:00 мск.

Махачев провёл 26 боев в своей профессиональной карьере, из которых 25 выиграл (шесть — нокаутом, 10 — удушающим). Единственное поражение Ислам потерпел на UFC 192, где был нокаутирован бразильцем Адриану Мартинсом. В самом популярном промоушене мира Махачев одержал 14 побед (три — нокаутом, шесть — удушающим).

Порье за свою карьеру имеет 30 побед (15 — нокаутом, восемь — удушающим), восемь поражений и один бой без результата. В UFC Дастин имеет следующую статистику: 22 победы, семь поражений и один бой без результата.