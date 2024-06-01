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Ислам Махачев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, Дастин Порье: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд

Статистика Ислама Махачева и Дастина Порье перед боем на UFC 302
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В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе в главном поединке вечера с Дастином Порье. Начало – не ранее 7:00 мск.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Махачев провёл 26 боев в своей профессиональной карьере, из которых 25 выиграл (шесть — нокаутом, 10 — удушающим). Единственное поражение Ислам потерпел на UFC 192, где был нокаутирован бразильцем Адриану Мартинсом. В самом популярном промоушене мира Махачев одержал 14 побед (три — нокаутом, шесть — удушающим).

Порье за свою карьеру имеет 30 побед (15 — нокаутом, восемь — удушающим), восемь поражений и один бой без результата. В UFC Дастин имеет следующую статистику: 22 победы, семь поражений и один бой без результата.

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