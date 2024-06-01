Василевский: то, что Хабиб будет в раздевалке и в углу Ислама — мощное подспорье

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о том, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундировать действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева в поединке с популярным бойцом Дастином Порье.

«Не думаю, что возвращение Хабиба в угол Ислама — какой-то важный фактор. Всё равно они были с Махачевым на связи, духовно, скажем так, был рядом. Ну, наверное, то, что он будет в раздевалке, будет в углу, советовать, конечно, это мощное подспорье. Прежде всего моральное. Махачев будет знать, что Хабиб в углу, это будет придавать ему ещё больше сил», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в последний раз Хабиб Нурмагомедов находился в углу Ислама Махачева во время его боя с Чарльзом Оливейрой. Дагестанец победил удушающим приёмом во втором раунде и стал чемпионом UFC в лёгком весе.