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Алексей Олейник снялся с турнира SFC 10 за шесть часов до начала поединка

Алексей Олейник снялся с турнира SFC 10 за шесть часов до начала поединка
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Ветеран смешанных единоборств россиянин Алексей Олейник снялся с турнира SFC 10 за шесть часов до начала поединка с Винисиусом Морейро в виду проблем со здоровьем. Об этом сообщает известный российский журналист Александр Лютиков.

Согласно его информации, заменить Алексея Олейника вызвался Александр Подмарев (21-4), однако бразильский атлет отказался от данного предложения. Какие именно проблемы возникли у Алексея — не сообщается.

«Бывает и так», — подписал Алексей фото с медперсоналом.

Фото: Социальные сети Алексея Олейника

Напомним, в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

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