«Дастин для них как прочитанная книга». Василевский высказался о бое Махачев — Порье

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Если брать расклады по технике, физике, выносливости, то да, наверное, Порье уступает по всем параметрам Махачеву. В стойке он дерётся неплохо, на руках особенно. Но если взять именно ММА, с борьбой, с контролем, то у Ислама, конечно, преимущество. Плюс команда Махачева уже проходила это.

Когда Хабиб побеждал Порье, деклассировал можно сказать, Ислам был в углу и помогал в подготовке. Порье для них как прочитанная книга. Поэтому он получается андердогом во всех смыслах. Но Дастин такой чувак, может пойти ва-банк. Просто Ислам обычно действует грамотно, не принимает рубку. А за счёт борьбы Махачев будет легко его переводить, если почувствует, что где-то начинает пропускать в стойке. При самом невпечатляющем раскладе для Ислама он будет просто чуть-чуть в стойке, перевод и контроль. Такой рисунок вполне возможен», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.