Боец UFC Бо Никал дал оценку борьбе Ислама Махачева

Непобеждённый американский боец UFC Бо Никал оценил уровень борьбы действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Его борьба в порядке, но она отличается от стиля Хабиба. У него борьба намного лучше. Борьба Ислама в порядке, она выше среднего уровня. Его стиль не похож на борьбу мирового класса, но он всё равно хорош», — сказал Никал в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал французского бойца Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.