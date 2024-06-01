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Соперник Тима Цзю может провести бой с Райаном Гарсией

Соперник Тима Цзю может провести бой с Райаном Гарсией
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Американский полусредневес Вёрджил Ортис-младший (20-0, 20 KO) заявил о готовности провести поединок со звёздным соотечественником Райаном Гарсией (25-1, 20 KO) после отказа австралийца Тима Цзю.

«Райан Гарсия, мне позвонили и сказали, что ты хочешь заменить Тима, я уже дал своему менеджеру зелёный свет. Давай сделаем это, Райан, не подведи меня. Увидимся 4 августа», — написал Ортис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Цзю и Ортиса должен был состояться 4 августа в Лос-Анджелесе (США), но австралиец, по слухам, отказался от выступления после консультации с врачами. Костя Цзю, отец Тима, эту информацию не подтвердил.

Возглавит боксёрский вечер 4 августа чемпионский поединок между узбеком Исраилом Мадримовым и американцем Теренсом Кроуфордом.

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