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«Это может сыграть плохую шутку». Корешков поделился опасениями перед боем Махачева

«Это может сыграть плохую шутку». Корешков поделился опасениями перед боем Махачева
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Нельзя сбрасывать его со счетов. Порье – левша и будет драться против левши. Это маленькое преимущество. Как показывает практика, с левшами он дерётся неплохо. Ему удобно отбивать переднюю ногу, входить и выходить в размены на руках. Порье будет очень опасен в стойке. Исламу не стоит заигрываться, это может сыграть плохую шутку», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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