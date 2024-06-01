Член Зала славы UFC раскритиковал решение свести Ника Диаза с Висенте Луке

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье высказался о возвращении экс-чемпиона Strikeforce Ника Диаза в октагон.

«Я был очень потрясён. Посмотрев в последний раз на Ника Диаза, я подумал: «С ним покончено». Но когда появились новости о его поединке с Луке, то у меня был искренний восторг. Я наблюдал за ним в Strikeforce, наблюдал за его расцветом в ММА.

Послушайте, Висенте Луке гораздо более опасный вызов для Ника Диаза, чем Робби Лоулер. Надеюсь, что на этот раз Ник подготовится лучше, чем в прошлый раз. Честно говоря, я очень взволнован, поскольку вижу парня, за которым наблюдал долгое время. Но у меня есть непонимание в том, как ему подбирали соперника. Тони Фергюсон тоже участвует в этом карде. Почему бы их не свести? Для меня это более логичное решение.

И всё же у каждого великого чемпиона всегда остаётся в запасе один бой. Так что для меня главное — посмотреть, последняя ли для Ника эта возможность вернуться. Если он выйдет и будет выглядеть так же, как в прошлый раз, то надо покончить с проектом «Ник Диаз», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.