Дмитрий Бивол — Малик Зинад: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 23:00 мск

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) проведёт защиту титула против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Гильберто Рамирес.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Турнир начнётся примерно в 19:45 по московскому времени. Дмитрий Бивол и Малик Зинад выйдут в ринг не ранее 23:00 мск.