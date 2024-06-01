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Ислам Махачев — Дастин Порье: ориентировочное время начала боя на UFC 302 — 7:00 мск

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (25-1) проведёт защиту титула против американца Дастина Порье (30-8).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Турнир UFC 302 начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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