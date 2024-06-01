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UFC 302: где будет проходить, во сколько начало турнира

UFC 302: где будет проходить, во сколько начало турнира
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В ночь с 1 на 2 июня по московскому времени в городе Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого разделят октагон действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и бывший временный чемпион UFC в лёгкой категории Дастин Порье.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Турнир начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, а Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск. Бои можно будет посмотреть на телеканале «Матч.Боец», а также в сервисе UFC Fight Pass.

Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал французского бойца Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.

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