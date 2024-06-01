Шлеменко нокаутировал экс-бойца UFC Миллендера на турнире в Омске

В Омске завершился турнир по смешанным единоборствам SFC-10. В главном событии бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко встретился с экс-бойцом UFC американцем Кёртисом Миллендером.

Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Александр Шлеменко.

Александру Шлеменко 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2004 году, за карьеру провёл более 80 поединков и встречался с такими бойцами, как Магомед Исмаилов, Анатолий Токов, Герард Мусаси, Вячеслав Василевский, Тито Ортис, Эктор Ломбард и Роналдо Соуза.

Победа над Миллендером стала для Шлеменко четвёртой подряд, ранее он выиграл в боях с бразильцем Алексом Оливейрой, сербом Александром Иличем и казахстанцем Куатом Хамитовым.