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Шлеменко нокаутировал экс-бойца UFC Миллендера на турнире в Омске

Шлеменко нокаутировал экс-бойца UFC Миллендера на турнире в Омске
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В Омске завершился турнир по смешанным единоборствам SFC-10. В главном событии бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко встретился с экс-бойцом UFC американцем Кёртисом Миллендером.

Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Александр Шлеменко.

Александру Шлеменко 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2004 году, за карьеру провёл более 80 поединков и встречался с такими бойцами, как Магомед Исмаилов, Анатолий Токов, Герард Мусаси, Вячеслав Василевский, Тито Ортис, Эктор Ломбард и Роналдо Соуза.

Победа над Миллендером стала для Шлеменко четвёртой подряд, ранее он выиграл в боях с бразильцем Алексом Оливейрой, сербом Александром Иличем и казахстанцем Куатом Хамитовым.

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