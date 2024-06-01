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Адесанья выбрал победителя в бою Уайлдера и Чжилэя, поставив $ 10 тыс.

Двукратный чемпион UFC новозеландец Исраэль Адесанья сделал ставку на предстоящий боксёрский поединок в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и китайцем Чжан Чжилэем, который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Адесанья поставил $ 10 тыс. на победу Уайлдера нокаутом. В случае выигрыша новозеландец получит $ 26,5 тыс.

Чжану Чжилэю 41 год. Китаец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и имеет в своём активе две победы над британским олимпийцем Джо Джойсом. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Чжилэй уступил раздельным решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

Деонтею Уайлдеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе. В своём последнем бою в декабре также уступил Паркеру.

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