Царукян: Махачев должен сказать спасибо мне, поскольку он впервые получил бонус за бой

Топовый боец UFC армянин Арман Царукян прокомментировал слова действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева. Ранее тот сказал, что Царукян должен поблагодарить его за подписание в UFC.

«Почему я должен говорить ему спасибо? Я должен поблагодарить в первую очередь своего менеджера, а во вторую очередь — UFC. Но Ислам должен сказать мне спасибо, поскольку он впервые в жизни получил бонус в $ 50 000», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds.

Напомним, первый бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC Fight Night, который состоялся 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге. Тогда победу одержал российский боец единогласным решением судей.