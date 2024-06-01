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UFC 302: кард участников, полный список бойцов

UFC 302: кард участников, полный список бойцов
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье. Ниже представлен полный кард турнира.

Главный кард
Ислам Махачев — Дастин Порье
Шон Стрикленд — Пауло Коста
Кевин Холланд — Михал Олексейчук
Жаилтон Алмейда — Александр Романов
Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос

Прелимы
Сезар Алмейда — Роман Копылов
Грант Доусон — Джо Солецки
Филип Роу — Джейк Мэттьюс
Нико Прайс — Алекс Мороно

Ранние прелимы
Микки Галл — Бассил Хафез
Айлин Перес — Джоселин Эдвардс
Митч Рапосо — Андре Лима

Турнир UFC 302 начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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