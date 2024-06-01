UFC 302: кард участников, полный список бойцов

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье. Ниже представлен полный кард турнира.

Главный кард

Ислам Махачев — Дастин Порье

Шон Стрикленд — Пауло Коста

Кевин Холланд — Михал Олексейчук

Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос

Прелимы

Сезар Алмейда — Роман Копылов

Грант Доусон — Джо Солецки

Филип Роу — Джейк Мэттьюс

Нико Прайс — Алекс Мороно

Ранние прелимы

Микки Галл — Бассил Хафез

Айлин Перес — Джоселин Эдвардс

Митч Рапосо — Андре Лима

Турнир UFC 302 начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.