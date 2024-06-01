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Ковингтон: Махачев глупее мешка с камнями, но Порье — это мусор, не умеющий бороться

Ковингтон: Махачев глупее мешка с камнями, но Порье — это мусор, не умеющий бороться
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Не имеет значения, что Махачев лишает себя пары хромосом, чтобы уложиться в лёгкий вес, и что он глупее мешка с камнями. Не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что Дастин — это мусор, не умеющий бороться», — сказал Ковингтон в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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