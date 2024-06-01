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«Он не доставил мне никаких проблем». Ислам Махачев — о спарринге с Леоном Эдвардсом

«Он не доставил мне никаких проблем». Ислам Махачев — о спарринге с Леоном Эдвардсом
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев рассказал о спарринге с чемпионом UFC в дивизионе до 77 кг англичанином Леоном Эдвардсом.

«У меня есть потенциал стать двойным чемпионом и победить Эдвардса. Мы с ним знакомы с первого дня, как я приехал в США. Леон стал первым, с кем мне довелось провести спарринг в США. Он не доставил мне никаких проблем. Мне нельзя было проиграть в своём первом же спарринге, поэтому я сразу же сделал проход в ноги и перевёл его в партер. Но в то время он не был хорошим борцом. Леон пришёл в АКА учиться. Может быть, сейчас он хорош в борьбе и способен защищаться от тейкдаунов. Но тогда его главной проблемой была борьба. Я перевёл его и держал», — приводит слова Махачева портал BJ Penn.

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