Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил матч «Боруссия» — «Реал»

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот из трансляции канала TNT Sports

В первом тайме команды счёт не открыли.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Александр Усик в последнем поединке победил раздельным решением судей британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.