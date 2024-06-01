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Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил матч «Боруссия» — «Реал»

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил матч «Боруссия» — «Реал»
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Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик посетил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот из трансляции канала TNT Sports

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

В первом тайме команды счёт не открыли.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Александр Усик в последнем поединке победил раздельным решением судей британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

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