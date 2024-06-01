Тренер Махачева высказался о потенциальном бое с Илией Топурией

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о возможности поединка россиянина с обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.

«Топурия – великолепный боец, и он отлично себя показывает, но Исламу не нужно с ним драться, как по мне. Царукян – лучший выбор.

Илии нужно добиться большего в своём дивизионе. Он хочет подняться в весе и сразиться за второй титул, но и мы хотим того же. И что произошло? В UFC не позволили нам этого сделать, в UFC говорит, что делать. Неважно, что говорим мы или говорит Илия. Важно лишь то, чего хочет UFC», — сказал Мендес в интервью MMAJunkie.

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