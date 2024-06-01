Алекс Перейра сказал, за кого будет болеть в поединке Махачев — Порье

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра заявил, что будет болеть за популярного американского бойца Дастина Порье в его поединке с чемпионом UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Это будет тяжёлый бой, в котором я буду болеть за Дастина», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал французского бойца Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.