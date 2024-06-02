Мухаммад: Махачев может подняться в средний вес и побить Дрикуса дю Плесси

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о действующем обладателе титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Я бы не стал с ним драться, 100%. По правде говоря, он мог бы подняться в средний вес и победить дю Плесси прямо сейчас. Я считаю, что он настолько хорош. Думаю, он смог бы стать чемпионом в двух весовых категориях», — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

2 июня в Ньюарке (СЩА) Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.