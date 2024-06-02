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Хабиб с иронией обратился к Махачеву насчёт того, что пропустил финал ЛЧ. Ислам ответил

Хабиб с иронией обратился к Махачеву насчёт того, что пропустил финал ЛЧ. Ислам ответил
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Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в своих социальных сетях к действующему чемпиону UFC в лёгком дивизионе Исламу Махачеву насчёт того, что пропустил финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Орёл не смог посетить матч, поскольку присоединился к лагерю Махачева в качестве тренера перед его боем с Дастином Порье.

Хабиб: «Ислам, спасибо».

Ислам: «В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале».

Фото: Из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова

Фото: Социальные сети Ислама Махачева

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Реала».

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

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