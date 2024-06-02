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Отто Валлин дал прогноз на бой Уайлдер — Чжилэй

Отто Валлин дал прогноз на бой Уайлдер — Чжилэй
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Шведский боксёр супертяжёлого веса Отто Валлин высказался о предстоящем поединке между экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 KO).

«Хороший бой. Вероятно, он получится близким. Простой навредил Уайлдеру в предыдущем бою. Надеюсь, что сейчас, после 12 раундов с Джозефом Паркером, он вернётся и будет выглядеть лучше. Если так, то Уайлдер может и нокаутировать Чжилэя. Но Чжан опасен. Если он сможет попасть по Уайлдеру, сможет навязать ему бой, то победит. Хотя если бы мне пришлось кого-то выбирать, то, вероятно, я бы поставил на Уайлдера», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Уайлдер – Чжилэй.

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