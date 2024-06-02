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Только 23% читателей «Чемпионата» верят в победу Порье над Махачевым

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье.

В связи с событием «Чемпионат» провёл опрос среди своих читателей: как закончится бой Ислама Махачева и Дастина Порье?

65% опрошенных считают, что Махачев одержит досрочную победу, 11% ожидают победы россиянина по очкам. На досрочную победу Порье ставят 18%, в победу же американца решением верят всего 5%.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.