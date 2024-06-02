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«Вы были на моей стороне, теперь я на вашей». Чендлер встретился с Дональдом Трампом

«Вы были на моей стороне, теперь я на вашей». Чендлер встретился с Дональдом Трампом
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обратился к нему со словами поддержки.

«Вы были на моей стороне, теперь я на вашей. Вы знаете, на чьей я стороне и с кем заодно. До встречи на вершине!» — подписал фотографии Чендлер в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Напомним, на днях суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов.

Майкл Чендлер следующий бой проведёт против популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Их бой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Для Чендлера этот бой будет первым за полтора года, а для Конора — за три года.

Ранее букмекеры назвали фаворита в поединке между Макгрегором и Чендлером.

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