«Вы были на моей стороне, теперь я на вашей». Чендлер встретился с Дональдом Трампом

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обратился к нему со словами поддержки.
«Вы были на моей стороне, теперь я на вашей. Вы знаете, на чьей я стороне и с кем заодно. До встречи на вершине!» — подписал фотографии Чендлер в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Напомним, на днях суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов.
Майкл Чендлер следующий бой проведёт против популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Их бой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Для Чендлера этот бой будет первым за полтора года, а для Конора — за три года.
Ранее букмекеры назвали фаворита в поединке между Макгрегором и Чендлером.