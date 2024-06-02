Начался титульный бой Дмитрия Бивола и Малика Зинада

В ночь с 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса. В главном событии турнира россиянин Дмитрий Бивол подерётся с ливийцем Маликом Зинадом. Бивол будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO.

Бой стартовал в эти минуты.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Напомним, Бивол за профессиональную карьеру провёл 22 боя и не потерпел ни одного поражения. 11 поединков россиянин завершил досрочно.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?