Бивол отправил Зинада в нокдаун в первом раунде

В ночь с 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса. В главном событии турнира россиянин Дмитрий Бивол проводит бой с ливийцем Маликом Зинадом.

В первом раунде россиянин провёл серию мощных ударов и отправил Зинада в нокдаун. Однако ливиец смог продолжить бой.

Бивол защищает титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?