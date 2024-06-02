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Бивол отправил Зинада в нокдаун в первом раунде

Бивол отправил Зинада в нокдаун в первом раунде
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В ночь с 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса. В главном событии турнира россиянин Дмитрий Бивол проводит бой с ливийцем Маликом Зинадом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Малик Зинад
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
TKO
Малик Зинад

В первом раунде россиянин провёл серию мощных ударов и отправил Зинада в нокдаун. Однако ливиец смог продолжить бой.

Бивол защищает титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

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