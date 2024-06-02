Бивол и Зинад устроили стычку в перерыве между раундами

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса. В главном событии турнира россиянин Дмитрий Бивол проводит бой с ливийцем Маликом Зинадом.

После четвёртого раунда соперники устроили стычку. Бивол и Зинад потолкались головами, но дальнейший конфликт прервал рефери.

В первом раунде Бивол провёл серию мощных ударов и отправил соперника в нокдаун. Однако ливиец смог продолжить бой. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?