Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою

Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зидана в титульном бою.
Поединок завершился в шестом раунде нокаутом. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Отметим, россиянин провёл 23-й бой в карьере, одержав во всех победы. 12 поединков Бивол завершил досрочно.
Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.
Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.
Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?