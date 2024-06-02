Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою

Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зидана в титульном бою.

Поединок завершился в шестом раунде нокаутом. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Отметим, россиянин провёл 23-й бой в карьере, одержав во всех победы. 12 поединков Бивол завершил досрочно.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?