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Бивол защитил титул WBA в полутяжёлом весе

Бивол защитил титул WBA в полутяжёлом весе
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Россиянин Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Напомним, в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада. Поединок завершился в шестом раунде. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

Бивол остаётся непобеждённым. На его счету 23 победы в 23 боях. 12 боёв россиянин завершил досрочно.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

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